Команды Красноярского края поедут в финал Зарницы 2.0

Соревнования проходили на территории регионального центра патриотического воспитания «Юнармия». В них участвовали 20 отрядов из 10 регионов Сибири. Всего приехали 200 человек в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет. «Зарница 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».