Команды Красноярского края поедут в финал Зарницы 2.0

В Красноярском крае завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Сильнейшие команды Сибирского федерального округа поедут на финал в Волгоград.
В течение 6 дней участники соревновались по разным направлениям. Среди них командир, связист, военкор, инженер-сапер, медик, штурмовик и оператор беспилотников. Также команды проходили испытания по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.
В средней возрастной категории первое место занял отряд «Барс Воин» из Кемеровской области, второе место досталось команде «Звезда БСШ» из Красноярского края, третье заняли «БригаТОПчики» из Алтайского края. В специальной категории победил отряд «Экипаж НТЭТ ВОИН» из Кемеровской области. Второе место заняла команда «ВОИН 2025» из Алтайского края, третье отряд «ОАТК» из Омской области.
От Красноярского края в финал «Зарницы 2.0» поедут команды «Звезда БСШ» из Эвенкийского округа в старшей и средней возрастных категориях. Финал пройдет в сентябре 2026 года в Волгограде.
Соревнования проходили на территории регионального центра патриотического воспитания «Юнармия». В них участвовали 20 отрядов из 10 регионов Сибири. Всего приехали 200 человек в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет. «Зарница 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».