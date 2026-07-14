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Франция начала тратить зимние запасы газа из-за аномальной жары

GIE: Франция в июле выкачала из газохранилищ 211,5 млн кубов газа.

Источник: Комсомольская правда

Франция начала расходовать газовые запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, из-за аномальной жары и роста использования кондиционеров. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Обычно в летний период европейские страны активно пополняют подземные хранилища, создавая запас газа на холодное время года. С 1 по 10 июля французские операторы закачали в хранилища около 367,9 миллиона кубометров газа.

Из-за массового использования кондиционеров выросло потребление света, а газовые электростанции увеличили производство. В начале июля Франция уже выкачала из подземных хранилищ 211,5 миллионов кубометров топлива.

Ранее KP.RU сообщал, что охватившая Европу аномальная жара привела к резкому скачку смертности в Германии. Федеральное статистическое ведомство зафиксировало 6,8 тысяч смертей только за последнюю неделю июня. Основной удар стихии пришелся на пожилых людей.

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