Через «Госуслуги» красноярские предприятия смогут вернуть часть затрат на охрану труда

До 1 августа работодатели Красноярского края могут подать заявление в региональное Отделение СФР на компенсацию расходов по охране труда. Более 120 организаций Красноярского края уже получили одобрение. Региональное Отделение Социального фонда России (СФР) выделило на эти цели свыше 157 миллионов рублей. Программа софинансирования позволяет как государственным, так и частным компаниям, включая индивидуальных предпринимателей с наемными сотрудниками, возместить затраты на профилактику производственного травматизма. Главное, чтобы не было долгов по страхованию от производственного травматизма и профзаболеваний. Механизм возмещения работает по принципу постоплаты: предприятие сначала самостоятельно оплачивает предупредительные меры из своего бюджета, а затем по заявлению получает компенсацию от краевого отделения СФР. Теперь подать заявление можно дистанционно через портал «Госуслуги». Чтобы оформить возврат средств за текущий год, бизнесу необходимо направить заявку до 1 августа. После того, как все запланированные мероприятия будут реализованы, отчет о расходах вместе с подтверждающими платежными документами нужно предоставить не позднее 15 ноября. Объем компенсации может достигать 20% от суммы страховых взносов за предыдущий календарный год. Если же работодатель решит направить средства на санаторно-курортное оздоровление сотрудников предпенсионного возраста, лимит увеличивается до 30%. Возвращенные деньги разрешается потратить на любые из 17 направлений профилактики профессиональных рисков. В их числе: проведение специальной оценки условий труда; закупка сертифицированных средств индивидуальной защиты; обязательное обучение персонала правилам безопасности; организация медицинских осмотров; санаторно-курортное лечение работников.