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В Ачинске суд обязал перевозчика принимать оплату по картам в автобусах

При этом годовая выручка компании превышает 20 миллионов рублей.

В Управление Роспотребнадзора поступали жалобы от жителей Ачинска: в автобусах ООО «ГРАД» кондукторы отказывались принимать банковские карты, требуя только наличные. При этом годовая выручка компании превышает 20 миллионов рублей, что по закону обязывает перевозчика обеспечить безналичную оплату.

Нарушителю объявили предостережение. Компания отчиталась об устранении, но проверка показала обратное: в автобусе маршрута № 2 висело объявление «По банковским картам не обслуживаем!».

Управление подало иск в защиту пассажиров. Суд обязал ООО «ГРАД» принимать карты на всех городских маршрутах — № 1, 2, 5, 6, 6ц, 7, 8, 9. Решение вступило в силу.

Ранее мы сообщали, что дело возбудили на водителя, сбившего двух женщин в Ачинске.

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