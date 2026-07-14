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Военные на БМП-3 форсировали реку в Волгоградской области

В Волгоградской области боевые машины пехоты форсировали водоем. Учения по преодолению естественных преград на БМП-3.

В Волгоградской области боевые машины пехоты форсировали водоем. Учения по преодолению естественных преград на БМП-3 военнослужащими мотострелкового соединения прошли на общевоинском полигоне.

Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, механики боевых машин учились не просто преодолевать водоем, но и обходить специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнять развороты, справляться с различными нештатными ситуациями.

Личный состав соединения также выполнил приемы маневрирования на танкодроме. Боевые машины проходили маршрут на максимальных и минимально допустимых скоростях, а также в ограниченных проездах. Механики под руководством инструкторов с боевым опытом учились преодолевать противотанковые рвы, подъемы и спуски, косогоры, окопы и колейные мосты.

Фото пресс-службы Южного военного округа.