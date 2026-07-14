Военные на БМП-3 форсировали реку в Волгоградской области

Личный состав соединения также выполнил приемы маневрирования на танкодроме. Боевые машины проходили маршрут на максимальных и минимально допустимых скоростях, а также в ограниченных проездах. Механики под руководством инструкторов с боевым опытом учились преодолевать противотанковые рвы, подъемы и спуски, косогоры, окопы и колейные мосты.