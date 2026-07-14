Соцфонд автоматически назначил выплаты шести ростовским матерям-героиням

В Ростовской области шесть обладательниц звания «Мать‑героиня» с начала года получают ежемесячную выплату в размере 76,5 тысячи рублей. Ещё две женщины, имеющие это звание и вышедшие на пенсию, обеспечены дополнительным материальным обеспечением — 39,1 тысячи рублей, сообщили в пресс‑службе регионального отделения Социального фонда России.
В ведомстве пояснили порядок предоставления мер поддержки. Ежемесячная денежная выплата назначается автоматически — с даты присвоения звания. Дополнительное материальное обеспечение предусмотрено для женщин, которые завершили трудовую деятельность и не занимаются предпринимательством. Размер этой выплаты ежегодно индексируется — с 1 апреля.
Напомним, звание «Мать‑героиня» — это высшая степень отличия, которая присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей.