Короткая ссылка Telegram t.me перестала открываться в браузерах: домен удален

Между тем ЕС ввел санкции против VK. Новые ограничения не окажут влияния на операционную деятельность компании. В VK заверили, что все ключевые платформы продолжают функционировать без сбоев. Ограничения никак не затронут общение пользователей. Совет Евросоюза опубликовал в Официальном журнале ЕС решение о введении санкций против VK и компании «Коммуникационная платформа» днем 13 июля. Никаких сбоев после этого замечено не было.