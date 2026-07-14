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Короткая ссылка Telegram t.me перестала открываться в браузерах: домен удален

Принадлежащий Telegram домен t.me исчез из пространства DNS.

Источник: Комсомольская правда

Короткая ссылка мессенджера Telegram t.me перестала работать. Она не открывается в браузерах. Жалобы массово поступают из разных регионов мира. О проблемах сообщает Telegram-канал «Код Дурова». Из пространства доменных имен DNS также полностью исчез домен t.me, свидетельствуют данные сервиса по поиску Whois.

Проблемы с короткими ссылками Telegram начались в ночь на 14 июля. Они корректно работают только в приложении. Через браузер короткие ссылки не открываются.

Согласно сервису по поиску доменных имен, информация о t.me была обновлена 13 июля. Текущий статус — домен полностью заблокирован на уровне регистратора и реестра. Причины ограничений не называются.

Как пишет «Код Дурова», мессенджер перешёл с t.me на telegram.me в своих приложениях. Этот домен теперь указывается при копировании ссылок на публикации и сообщения. При этом само приложение распознает и ссылки t.me.

Несколькими днями ранее, 11 июля, массовый сбой случился в работе нейросети DeepSeek. Пользователи из России пожаловались на долгие ответы от ресурса, а также перегруз или полную недоступность сайта. Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Кировской области, Воронежского и Тюменского регионов.

Соцсеть ВКонтакте ранее перестала работать у пользователей в России. В работе VK произошел сбой 30 июня. Пользователи пожаловались на долгую загрузку как десктопного сайта, так и мобильного приложения. Значительных перебоев в работе ВКонтакте не наблюдалось, однако на протяжении всего дня 30 июня поступали жалобы от пользователей о проблемах с работой приложения и сайта.

Между тем ЕС ввел санкции против VK. Новые ограничения не окажут влияния на операционную деятельность компании. В VK заверили, что все ключевые платформы продолжают функционировать без сбоев. Ограничения никак не затронут общение пользователей. Совет Евросоюза опубликовал в Официальном журнале ЕС решение о введении санкций против VK и компании «Коммуникационная платформа» днем 13 июля. Никаких сбоев после этого замечено не было.

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