Мэр Хабаровска поручил ускорить ликвидацию последствий ливней

В мэрии Хабаровска состоялось очередное аппаратное совещание. В первую очередь была затронута тема макроэкономической ситуации в Хабаровске по итогам первой половины 2026 года. Так, в городе зафиксирован рост оборота крупных и средних организаций, предприятий общественного питания и розничной торговли. Кроме того, сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства. Помимо этого, за шесть месяцев в Хабаровске введена в эксплуатацию 161 тысяча квадратных метров жилья. Также во время этого совещания речь шла о подготовке к активному участию краевой столицы в новых национальных проектах, чтобы получить средства на строительство дорог, социальных, спортивных, туристических, культурных и других объектов. В связи с этим Сергей Кравчук поручил всем профильным структурам мэрии уже сейчас начать детальную подготовку к включению Хабаровска в новые программы на следующий год. Еще градоначальник поднял тему недавно прошедших в краевой столице ливней. По его словам, тех мероприятий, которые проводятся в Хабаровске для устранения их последствий, недостаточно. В связи с этим он поставил задачу коммунальным службам продолжать работать в усиленном режиме, а также поручил поработать с управляющими компаниями, чтобы те навели порядок в закрепленных за ними дворах и поддерживали дворовые ливневки в рабочем состоянии.