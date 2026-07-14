Детский экологический центр собрал 20 кг крышечек за месяц в Хабаровске

20 кг пластиковых крышечек собрал за июнь отряд «Защитники природы» детского эколого-биологического центра. Акция по сбору вторсырья проходит бессрочно. Участники отряда участвуют с ней вместе с семьями. В центре крышечки сортируют по цветам, а затем сдают на перерабатывающее предприятие. В 1 кг — примерно 500 крышек, так что за месяц воспитанники центра собрали около 10 тысяч. Поделиться пластиковыми крышками могут все желающие — в детском эколого-биологическом центре, расположенном по адресу Ремесленный переулок, 3, их принимают всегда.