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Казань стала одним из крупнейших хабов для полетов в Турцию

Прямые рейсы в главный турецкий курорт выполняются ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Казань вошла в число крупнейших региональных центров по отправке туристов в Турцию, сообщает АТОР. Наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском, столица Татарстана формирует значительную долю чартерных рейсов на турецкие курорты. На долю региональных хабов, включая Казань, приходится порядка 35−45 процентов всех туроператорских рейсов в Анталью.

В самой Казани доля пакетных чартерных программ достигает 70−90 процентов. Прямые рейсы в главный турецкий курорт выполняются ежедневно.

Всего на основные курорты Турции в летнем сезоне выполняется от 330 до 390 рейсов в неделю. При этом 75−80 процентов всей перевозки приходится на Анталью. Общий объём полётной программы, по оценкам участников рынка, сохранился на уровне прошлого года.