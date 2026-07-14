Казань стала одним из крупнейших хабов для полетов в Турцию

Всего на основные курорты Турции в летнем сезоне выполняется от 330 до 390 рейсов в неделю. При этом 75−80 процентов всей перевозки приходится на Анталью. Общий объём полётной программы, по оценкам участников рынка, сохранился на уровне прошлого года.