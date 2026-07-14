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Вакцину против нового штамма Эболы начали испытывать на людях

Начались первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эболы. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Bloomberg.

Начались первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эболы. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Bloomberg.

В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах для оценки его безопасности. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины, для первой фазы предоставлено четыре тысячи доз, говорится в сообщении.

24 июня первый случай лихорадки Эбола на территории Франции зафиксировали у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК).

Японские исследователи ранее заявили, что носители вируса Эбола из Африки могут в течение месяца оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в ДРК и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, говорить о пандемии пока рано. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».

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