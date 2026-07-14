Вакцину против нового штамма Эболы начали испытывать на людях

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в ДРК и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, говорить о пандемии пока рано. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».