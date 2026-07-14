В донской аптеке нашли новые рецепты от упраздненной в 2011 году больницы

Кроме того, ряд документов не соответствовал утверждённой форме: вместо графы «Дата рождения» в них указывали «Возраст». Примечательно, что аналогичное нарушение фиксировалось ещё в сентябре прошлого года, но аптека не приняла мер для его устранения.