В донской аптеке нашли новые рецепты от упраздненной в 2011 году больницы

В Ростове‑на‑Дону аптеку на проспекте Соколова проверили из‑за продажи препаратов, востребованных у лиц с наркозависимостью. Об этом проинформировала пресс‑служба регионального управления Росздравнадзора.
В ходе контрольных мероприятий выявлены серьёзные нарушения в оформлении рецептов. В частности, обнаружены документы, выписанные медучреждением, которое было реорганизовано ещё в 2011 году. Также часть рецептов оформлена от имени МБУЗ, переименованных три года назад.
Кроме того, ряд документов не соответствовал утверждённой форме: вместо графы «Дата рождения» в них указывали «Возраст». Примечательно, что аналогичное нарушение фиксировалось ещё в сентябре прошлого года, но аптека не приняла мер для его устранения.
По результатам проверки Арбитражный суд Ростовской области привлёк ООО «Аптека‑Сокол» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований). Организации назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.