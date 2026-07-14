В Красноярске экс-менеджер банка получила срок за кражу 1,35 млн у пожилой пары

В Красноярске Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру банка, признанной виновной в хищении денег у пожилых супругов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
По версии следствия, во время обслуживания пожилой супружеской пары обвиняемая использовала мобильное банковское приложение на их телефоне. Зная о преклонном возрасте и плохом зрении клиентов, из-за которых они не могли контролировать ее действия, женщина похитила 1,35 млн рублей.
Суд признал бывшего менеджера виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
После вступления приговора в законную силу осужденную направят в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет и контроля за исполнением назначенного наказания.
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