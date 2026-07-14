Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске экс-менеджер банка получила срок за кражу 1,35 млн у пожилой пары

В Красноярске Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру банка, признанной виновной в хищении денег у пожилых супругов.

В Красноярске Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру банка, признанной виновной в хищении денег у пожилых супругов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

По версии следствия, во время обслуживания пожилой супружеской пары обвиняемая использовала мобильное банковское приложение на их телефоне. Зная о преклонном возрасте и плохом зрении клиентов, из-за которых они не могли контролировать ее действия, женщина похитила 1,35 млн рублей.

Суд признал бывшего менеджера виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

После вступления приговора в законную силу осужденную направят в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет и контроля за исполнением назначенного наказания.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.