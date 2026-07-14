В Красноярске экс-менеджер банка получила срок за кражу 1,35 млн у пожилой пары

По версии следствия, во время обслуживания пожилой супружеской пары обвиняемая использовала мобильное банковское приложение на их телефоне. Зная о преклонном возрасте и плохом зрении клиентов, из-за которых они не могли контролировать ее действия, женщина похитила 1,35 млн рублей.