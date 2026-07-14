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В Хабаровске запретили работу популярного кафе после кишечной инфекции

Во время эпидемиологического расследования специалисты обнаружили целый набор грубых нарушений.

В Хабаровске на три месяца приостановили работу популярного кафе на улице Ухтомского, 57/1. Проверка началась после нескольких случаев острой кишечной инфекции — эксперты установили, что вспышка напрямую связана с приготовленной там едой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Во время эпидемиологического расследования специалисты обнаружили целый набор грубых нарушений. Часть продуктов поступала без маркировки, деклараций и ветеринарных документов, поэтому подтвердить их происхождение и безопасность было невозможно.

Сырое мясо, яйца и овощи обрабатывали без разделения рабочих зон, а потоки сырья и готовой еды пересекались. Для мытья продуктов и инвентаря использовали обычный рукомойник, поскольку исправного холодного и горячего водоснабжения в помещении не было.

Состояние кухни также вызвало вопросы у проверяющих. Внутри нашли мух, повреждённый стол для приготовления шаурмы, копоть на вытяжке и дефекты пола. Уборочный и разделочный инвентарь не имел маркировки, температуру в холодильниках ежедневно не фиксировали, а повар не прошёл обязательную гигиеническую подготовку.

Кроме того, предприятие работало без технологических карт и полноценного производственного контроля. Не проводились лабораторные исследования воды и продукции, отсутствовала система, которая должна заранее выявлять и снижать риски загрязнения еды.

Сначала на работу заведения наложили временный запрет, после чего материалы передали в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Суд приостановил деятельность точки общественного питания на 90 суток.

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