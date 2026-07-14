В Хабаровском крае сын оформил кредит на умершего отца

В Амурске 40-летнего мужчину подозревают в том, что он спустя несколько дней после смерти отину подозревают в том, что он спустя несколько дней после смертица оформил на его имя кредит и забрал все деньги. С помощью телефона покойного сын получил 40 тысяч рублей, которые сразу потратил, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Подозрительную операцию первым заметил сотрудник службы безопасности банка и обратился в полицию. Проверка показала, что заём выдали через мобильное приложение уже после смерти клиента, а значит, доступ к его телефону, скорее всего, получил кто-то из близких.
Оперативники проверили окружение умершего и вскоре вышли на его 40-летнего сына, ранее судимого за имущественное преступление. Мужчина признался, что знал пароль от банковского приложения отца и воспользовался его смартфоном.
По данным полиции, фигурант дистанционно выпустил на имя покойного цифровую кредитную карту с лимитом 40 тысяч рублей. Всю сумму он сразу обналичил и потратил на себя, а возвращать долг банку изначально не собирался.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет ограничения свободы. Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.