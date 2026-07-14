В Хабаровском крае сын оформил кредит на умершего отца

В Амурске 40-летнего мужчину подозревают в том, что он спустя несколько дней после смерти отину подозревают в том, что он спустя несколько дней после смертица оформил на его имя кредит и забрал все деньги. С помощью телефона покойного сын получил 40 тысяч рублей, которые сразу потратил, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.