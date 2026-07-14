В Челябинске впервые провели сложную операцию на печени

«Мы удалили эти пораженные участки, полностью сохранив здоровый четвертый сегмент. Операция длилась около двух часов, а объем кровопотери составил всего 200 миллилитров, что является незначительным показателем для таких вмешательств. Секрет минимальной кровопотери кроется в самой технологии. Давление углекислого газа, которое создается в брюшной полости для расширения пространства, естественным образом тампонирует мелкие артериальные сосуды при их микротравматизации», — рассказал врач-онколог отделения абдоминальной онкологии ГБ № 2 Намиг Алиханов.