В Челябинске впервые провели сложную операцию на печени

Врачи-онкологи городской больницы № 2 города Миасса впервые выполнили лапароскопическую резекцию печени. Сложнейшая операция была проведена 60-летнему жителю Челябинской области.
Выявить опасное заболевание помог случай. На компьютерной томографии, которую мужчине назначили по другому поводу, врачи случайно захватили верхний этаж брюшной полости. В левой доле печени внимательные специалисты заметили образование размером около пяти сантиметров. При этом стандартные обследования — ФГДС, колоноскопия, а также анализы на онкомаркеры — патологий не показали. Несмотря на отсутствие других признаков болезни, житель Миасса настоял на хирургическом вмешательстве.
Операции на печени считаются одними из самых опасных в хирургии, так как этот орган обильно снабжается кровью. Однако пациенту повезло вдвойне: новообразование оказалось небольшим и располагалось на границе двух сегментов, что позволило применить малоинвазивный подход.
«Мы удалили эти пораженные участки, полностью сохранив здоровый четвертый сегмент. Операция длилась около двух часов, а объем кровопотери составил всего 200 миллилитров, что является незначительным показателем для таких вмешательств. Секрет минимальной кровопотери кроется в самой технологии. Давление углекислого газа, которое создается в брюшной полости для расширения пространства, естественным образом тампонирует мелкие артериальные сосуды при их микротравматизации», — рассказал врач-онколог отделения абдоминальной онкологии ГБ № 2 Намиг Алиханов.
С помощью современного эндоскопического оборудования хирурги действовали с ювелирной точностью, не повредив крупные кровеносные сосуды. Гистологическое исследование удаленного фрагмента подтвердило первоначальный диагноз — у пациента была злокачественная гепатоцеллюлярная карцинома. Благодаря тому, что вмешательство прошло без массивных разрезов, мужчина избежал тяжелого послеоперационного периода.
Печень обладает высокой скоростью регенерации, поэтому прогноз для южноуральца благоприятный. Уже на шестые сутки после удаления опухоли пациент был выписан домой. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, успешное проведение этой уникальной для миасской медицины операции стало возможным благодаря современному оснащению операционной и высокой квалификации хирургов. Теперь подобные высокотехнологичные вмешательства будут доступны жителям округа на постоянной основе.