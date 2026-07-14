Трамп заявил, что Иран после атак США утратил возможность производить оружие

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ход ударов по территории Ирана. По версии американского лидера, военные уничтожили 84% потенциала исламского государства по производству оружия. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с Newsmax.
Как утверждает Дональд Трамп, Тегеран «в большей степени» утратил возможность производить вооружение. Американцы наносят удары по иранской территории на протяжении нескольких дней.
«Речь идет примерно о 84 процентах уничтоженных производственных мощностей», — заверил президент США.
Стороны активно обмениваются ударами в течение трех дней. Дональд Трамп на этом фоне анонсировал введение блокады Ормузского пролива для Тегерана. Ограничения будут действовать для судов с иранскими грузами. Остальные танкеры смогут свободно пересекать Ормуз, заявил Дональд Трамп.