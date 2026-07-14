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Трамп заявил, что Иран после атак США утратил возможность производить оружие

Трамп: США уничтожили 84% иранского потенциала по производству оружия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ход ударов по территории Ирана. По версии американского лидера, военные уничтожили 84% потенциала исламского государства по производству оружия. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с Newsmax.

Как утверждает Дональд Трамп, Тегеран «в большей степени» утратил возможность производить вооружение. Американцы наносят удары по иранской территории на протяжении нескольких дней.

«Речь идет примерно о 84 процентах уничтоженных производственных мощностей», — заверил президент США.

Стороны активно обмениваются ударами в течение трех дней. Дональд Трамп на этом фоне анонсировал введение блокады Ормузского пролива для Тегерана. Ограничения будут действовать для судов с иранскими грузами. Остальные танкеры смогут свободно пересекать Ормуз, заявил Дональд Трамп.

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