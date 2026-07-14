«Решать будет не Москва»: Мерц высказался о гарантиях безопасности для Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил после саммита «коалиции желающих» в Париже.
«Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», — сказал немецкий политик.
Отдельно Мерц высказался о военной поддержке Киева. По его словам, ФРГ является одним из крупнейших поставщиков помощи Украине и продолжает вносить свой вклад, в том числе в сфере противовоздушной обороны.
Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил главное условие для завершения СВО. Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами. По словам главы государства, Москва готова пойти на компромиссы, обсуждавшиеся в Анкоридже. Нужно, чтобы на них был согласен и Киев.