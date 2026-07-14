«Решать будет не Москва»: Мерц высказался о гарантиях безопасности для Киева

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил главное условие для завершения СВО. Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами. По словам главы государства, Москва готова пойти на компромиссы, обсуждавшиеся в Анкоридже. Нужно, чтобы на них был согласен и Киев.