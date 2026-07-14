Российских туристов предупредили о скрытых ценах в ресторанах Турции

Ранее специалисты предупредили российских путешественников о мошенниках с транспортными картами в Турции. Злоумышленники работают в аэропортах Стамбула и на автобусных остановках. Они предлагают помощь с пополнением баланса. При этом преступники списывают средства и не зачисляют их на счёт.