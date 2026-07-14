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Служба 115 Минска предупредила об использовании искусственного интеллекта

Контакт-центр 115 Минска будет применять искусственный интеллект.

Источник: Комсомольская правда

Контакт-центр 115 Минска предупредил об использовании искусственного интеллекта. Как сообщает агентство «Минск-Новости», об этом рассказал директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович.

Новшество затронет программное обеспечение контакт-центра 115, портала 115.бел и соответствующего приложения. Речь идет о кардинальной модернизации.

«Основной акцент будет сделан на совершенствовании работы с базой данных. Кроме того, с жителями будут взаимодействовать уже не только обычные операторы, но и виртуальные помощники, работающие при помощи искусственного интеллекта», — рассказал Бардович.

Также он сообщил, что в контакт-центре 115 за первое полугодие 2026-го принято более 850 тысяч заявок.

«Основные вопросы, поступающие от жителей, связаны с уборкой дворовых территорий, подъездов, а также температурой горячей воды, — отметил спикер. — В начале года значительный объем заявок был связан с погодными условиями и аварией на тепломагистрали, которая питает город от ТЭЦ-4».

Тем временем белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые настоящие.

Кстати, ранее Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.