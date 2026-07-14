Наблюдателей научат выявлять цифровые фейки перед выборами в Госдуму России

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила членам Общественной палаты России экспертно-аналитический доклад «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Документ анализирует стартовые условия начавшейся в стране большой и важной избирательной кампании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эксперты отметили, что предстоящие в сентябре 2026 года выборы ставят перед кандидатами и избирателями принципиально новые задачи. Главным вызовом становится стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Цифровизация расширяет возможности гражданского участия, но и рождает прямые угрозы манипуляций общественным мнением и попыток фальсификаций выборов.
— Ключевая задача регионального Общественного штаба — обучить наблюдателей выявлять манипуляции и эффективно разоблачать цифровые фейки, обеспечивая абсолютную прозрачность и легитимность выборов в крае. Наблюдатель при столкновении с деструктивным поведением или внештатной ситуацией на избирательном участке должен действовать строго в рамках правового поля, сохранять абсолютное спокойствие и фиксировать происходящее, избегая личного участия в конфликте, — отметил заместитель председателя общественного штаба по наблюдению в Хабаровском крае Сергей Рябченко.
Масштабная программа обучения будущих общественных наблюдателей по стандартам Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) стартует в Хабаровском крае в конце июля. Данный образовательный курс нацелен на обеспечение абсолютной прозрачности, легитимности и технологической безопасности предстоящих выборов.
— Главная цель обучения — сформировать высокопрофессиональный пул наблюдателей, способных эффективно защитить избирательный процесс от современных вызовов, включая цифровые манипуляции и информационные угрозы. Детально отработаем каждую внештатную ситуацию, научимся действовать строго в рамках правового поля, сохранять спокойствие, фиксировать нарушения и активно взаимодействовать со штабом, — подчеркнула преподаватель Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Хабаровского края Ольга Дунникова.