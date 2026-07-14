Санавиация Хабаровского края спасла 421 жизнь за полгода

На севере края скорость вылета во многом зависит от погоды. Иногда борт удаётся поднять за час или два, но из-за тумана, ветра и низкой облачности ожидание может растянуться на несколько суток. В таких случаях врачи продолжают наблюдать за пациентом, стабилизируют его состояние и при необходимости меняют маршрут.