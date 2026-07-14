Санавиация Хабаровского края спасла 421 жизнь за полгода

С начала 2026 года санитарная авиация Хабаровского края совершила 289 вылетов и доставила в профильные больницы 421 пациента, среди них 41 ребёнок. Медицинские борта провели в воздухе 1271 час, сообщили в правительстве региона.
Чаще всего помощь требовалась жителям Охотского округа, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского и Ульчского районов. Самолёты и вертолёты поднимались в воздух ради пациентов с инфарктами, инсультами и тяжёлыми травмами, когда дорога до больницы могла занять слишком много времени.
Один из недавних рейсов выполнили в Охотск. Мужчина упал с лестницы и получил серьёзную травму ноги, после чего местные врачи вызвали санавиацию. Бригада доставила его в Хабаровск, где пациента сразу передали специалистам краевой больницы. Сейчас его состояние стабильно.
На севере края скорость вылета во многом зависит от погоды. Иногда борт удаётся поднять за час или два, но из-за тумана, ветра и низкой облачности ожидание может растянуться на несколько суток. В таких случаях врачи продолжают наблюдать за пациентом, стабилизируют его состояние и при необходимости меняют маршрут.
Бригады центра медицины катастроф берут с собой кислород, аппаратуру и запас лекарств, поэтому могут работать автономно вдали от крупных больниц. Для многих северных посёлков такой рейс остаётся единственным способом быстро получить помощь специалистов.
Работу санавиации поддерживают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В 2026 году на вылеты и оснащение службы из федерального и краевого бюджетов направили более миллиарда рублей.