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Нижегородский ветеран войны Исаак Ясиновский отметил 98-летие

Он участвовал в обороне Сталинграда.

В Нижегородской области ветеран Великой Отечественной войны Исаак Ясиновский отметил свое 98-летие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период войны вместе с отцом изготавливал снаряды на артиллерийском арсенале. Работал в колхозе, отправлял зерно на нужды фронта. Исаак Захарович также участвовал в обороне Сталинграда. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией 1941−1945 годов», медалью Жукова.

В свой день рождения получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. «Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что ветеран войны Александр Большаков отметил 100-летний юбилей.