Нижегородский ветеран войны Исаак Ясиновский отметил 98-летие

В период войны вместе с отцом изготавливал снаряды на артиллерийском арсенале. Работал в колхозе, отправлял зерно на нужды фронта. Исаак Захарович также участвовал в обороне Сталинграда. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией 1941−1945 годов», медалью Жукова.