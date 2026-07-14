Два пожара зафиксировали в заповеднике на севере Хабаровского края

Два пожара зарегистрировали в заповеднике «Джугджурский» в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Всего в крае зарегистрировано 20 лесных пожаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«Все очаги находятся в Аяно-Майском районе, 18 из них в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом, а 2 в зоне ООПТ», говорится в сообщении.
На сегодняшний день в регионе действуют 20 лесных пожаров — все они в Аяно-Майском районе. Из них 18 находятся в зоне контроля, под постоянным мониторингом и на значительном удалении от населенных пунктов, а 2 в зоне особо охраняемых природных территорий. Причиной возгораний стали сухие грозы.
По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Андрея Самойлова, на предстоящей неделе в Аяно-Майском районе ожидается высокая грозовая активность. Поэтому сейчас в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах работает по две группировки десантно-пожарной службы. Дополнительно к ним для усиления вылетает Комсомольское авиотделение.
Всего с начала пожароопасного сезона на участках лесного фонда зарегистрировано 263 лесных пожара на общей площади 187 тысяч га. Ежесуточно на дежурстве находятся 290 человек Дальневосточной базы авиационной охраны. В зависимости от погодных условий работает на сегодняшний день от 10 до 34 мобильных групп патрулирования.
Напомним, Государственный природный заповедник «Джугджурский» расположен на побережье Охотского моря и занимает территорию хребтов Джугджур и Прибрежный. Это один из самых труднодоступных заповедников региона. Его уникальность заключается в том, что горный хребет Джугджур служит водоразделом между бассейнами двух океанов — Тихого и Северного Ледовитого.