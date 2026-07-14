Два пожара зафиксировали в заповеднике на севере Хабаровского края

На сегодняшний день в регионе действуют 20 лесных пожаров — все они в Аяно-Майском районе. Из них 18 находятся в зоне контроля, под постоянным мониторингом и на значительном удалении от населенных пунктов, а 2 в зоне особо охраняемых природных территорий. Причиной возгораний стали сухие грозы.