Над пятью районами Ростовской области уничтожили около 20 БПЛА

Над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Около 20 дронов были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, однако продолжает уточняться.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше