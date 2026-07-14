Народные приметы на 15 июля: чего нельзя делать в праздник Берегини?

В числе традиций даты — разнообразные гадания. Как правило, «заглянуть в будущее» мечтали юные особы. Для этого они собирались с подругами в одной избе. Но были и ритуалы, требующие нарушения родительских запретов. Известно, что во времена язычества девушки ворожили в лесу или у речки ночью, когда их близкие улягутся спать. Некоторые обряды были довольно опасными: например, если для них требовалось пойти босиком в одной лишь рубахе в чащу и развести там костер. К счастью, зная про такие гадания и ритуалы, родители не спускали глаз с дочерей и не давали им шанса покинуть избу в темное время суток.