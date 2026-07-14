Народные приметы на 15 июля: чего нельзя делать в праздник Берегини?

15 июля у православных — Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, в народном календаре — Берегиня. В давние времена этот день был известен множеством примет и обрядов. Наши предки старались не нарушать запретов, известных им с детства, так как боялись гнева Высших сил. Сегодня мы вспомним суеверия, бытовавшие на Руси, и выясним, что можно, а что нельзя делать 15 июля, чтобы не навлечь беду на свой дом.
Народные приметы на 15 июля: что нельзя делать.
Чтобы начать разговор о запретах этой даты, важно понять, что значил день Берегини для наших пращуров. 15 июля славяне чествовали языческое божество, олицетворяющее в том числе природные богатства. Одним из образов, в котором изображали Берегиню, была береза. По этой причине ряд правил касался именно этого дерева.
Строго-настрого запрещалось не только рубить березу, но и сквернословить и плеваться рядом с ней. Тому, кто ослушается, пророчили многие беды и несчастья.
Считалось недопустимым бросать в лесу или роще мусор. Человек, нарушивший это предписание, должен был готовиться к потере состояния.
Финансовыми потерями в этот день грозило и невнимание к собственному внешнему виду. Если кто-то появится на людях в грязной или мятой одежде, его может ждать долговая яма. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Наши предки не сомневались: 15 июля очень опасно ходить на речку без сопровождения. В стародавние времена люди верили в русалок. Эти мифические существа, по слухам, могут утащить пловца на дно или испугать так сильно, что он заикаться будет.
Если верите в приметы, постарайтесь не болтать лишнего. Не рекомендуется раскрывать кому-либо душу и делиться планами на будущее. Ваш собеседник может оказаться не самым порядочным человеком. Он расскажет ваши секреты третьим лицам или сглазит, помешав воплощению ваших намерений в жизнь.
Особые правила существовали в старину для девиц на выданье. В частности, им запрещали долго смотреться в зеркало. Было распространено мнение, что нечисть из отражения может похитить их молодость и красоту. Также юным особам не советовали меняться нарядами с подругами, чтобы судьбу свою не запутать. Не разрешалось им и есть варенье: якобы из-за него они станут слишком легковерными и пострадают от чьей-то лжи.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 15 июля: что можно делать.
Праздник Берегини у славян был наполнен обрядами. Некоторые из них проводили рядом с березами. Так, мечтающие о замужестве девушки в этот день шли в рощу, чтобы поклониться дереву и передать Высшим силам свою просьбу о встрече суженого.
В числе традиций даты — разнообразные гадания. Как правило, «заглянуть в будущее» мечтали юные особы. Для этого они собирались с подругами в одной избе. Но были и ритуалы, требующие нарушения родительских запретов. Известно, что во времена язычества девушки ворожили в лесу или у речки ночью, когда их близкие улягутся спать. Некоторые обряды были довольно опасными: например, если для них требовалось пойти босиком в одной лишь рубахе в чащу и развести там костер. К счастью, зная про такие гадания и ритуалы, родители не спускали глаз с дочерей и не давали им шанса покинуть избу в темное время суток.
В старину считалось, что день подходит для работы в огороде и дома, добрых дел и помощи ближним. Можно повидаться с родными и друзьями, сходить в гости, провести время на свежем воздухе, если погода позволяет.
Женщины на Руси с утра обязательно умывались росой. Они верили, что так станут еще красивее и смогут продлить молодость. Вечером представительницы слабого пола отправлялись в баню. Там они парились и пили отвары из целебных трав.
Блюдом дня у наших предков были пироги или вареники с вишней. Было распространено мнение, что в дом, где приготовили такие кушанья, в скором времени деньги потекут рекой.
До Крещения Руси Берегиню почитали как покровительницу домашних животных. Поэтому 15 июля стоит уделить своим питомцам побольше внимания. Несколько столетий назад считалось, что семья, приютившая в этот день кошку или собаку, никогда горя знать не будет.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 15 июля.
Жаркий день 15 июля — предвестник долгого лета.
Если на улице сыро, август будет дождливым.
Туман — к потеплению, северный ветер — к похолоданию.
Если мошкара злится, впереди засуха.
Именинники 15 июля.
В этот день именины празднуют Арсений, Генрих и Фотий.