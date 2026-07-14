Один обожал пожары, другой боялся дверных ручек: причуды 5 великих писателей, о которых не пишут в учебниках

Удивительно, но создатель самых знаменитых сказок оказался человеком с огромным количеством страхов. Андерсен опасался собак, разбойников, болезней, пожаров и особенно — быть похороненным по ошибке. Никого вам не напоминает? Да, этот страх сопровождал и Николая Гоголя, голова которого, кстати, наделала много шума в 1931 году. Но сейчас не об этом. Так вот, Ганс, по слухам, каждый вечер оставлял возле кровати записку примерно такого содержания: «Я только кажусь мёртвым», полагая что может впасть в летаргический сон. А во время путешествий писатель возил с собой длинную верёвку, которая в случае пожара могла бы спасти ему жизнь, В целом если порассуждать, то идея выбраться через окно во время возгорания — не такая уж и плохая.