Дорогу к Чёрной Речке под Хабаровском обновят целиком после просьб жителей

В Хабаровском районе до конца года полностью отремонтируют 20-километровую дорогу к селу Чёрная Речка. Последние 15 километров обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Первые пять километров со стороны федеральной трассы Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре привели в порядок ещё в прошлом году. Весной дорожники вернулись на объект и начали ремонт сразу двух оставшихся участков — с нулевого по восьмой и с восьмого по пятнадцатый километр.
На первом отрезке сейчас расчищают кюветы и перерабатывают старый асфальт прямо на месте. Снятое покрытие смешивают с укрепляющими материалами и используют как основание для новой дороги. Такая технология позволяет сделать полотно прочнее и сократить расход новых материалов. Готовность участка достигла 35%.
На втором отрезке уже убрали повреждённый асфальт, устранили пучины и начали укладывать выравнивающий слой. Впереди — восстановление водоотведения, новый верхний слой покрытия, укрепление обочин, барьерные ограждения и разметка. Для жителей также оборудуют автобусные остановки.
На ремонт двух участков направили свыше 600 миллионов рублей, из них более 498 миллионов поступили из федерального бюджета. В краевом минтрансе отмечают, что дорога давно нуждалась в обновлении: жители жаловались на ямы, размывы после дождей и сложный проезд в межсезонье.
После завершения работ село получит ровный и безопасный подъезд на всём протяжении трассы. Дорога важна не только для ежедневных поездок в Хабаровск, но и для школьных автобусов, общественного транспорта и экстренных служб. Всего в 2026 году в регионе при федеральной поддержке планируют обновить более 140 километров дорог.