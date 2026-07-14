Дорогу к Чёрной Речке под Хабаровском обновят целиком после просьб жителей

После завершения работ село получит ровный и безопасный подъезд на всём протяжении трассы. Дорога важна не только для ежедневных поездок в Хабаровск, но и для школьных автобусов, общественного транспорта и экстренных служб. Всего в 2026 году в регионе при федеральной поддержке планируют обновить более 140 километров дорог.