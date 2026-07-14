Набережная Комсомольска станет ареной уличного искусства

В Комсомольске-на-Амуре 19 июля пройдёт фестиваль уличного искусства и экстремального спорта «Поехали», который соберёт на городской набережной более двух тысяч зрителей. За победу в разных дисциплинах будут бороться 100 участников от 14 до 35 лет, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства Хабаровского края.
С полудня до десяти вечера площадка будет жить в ритме трюков, музыки и танцев. В программу вошли 11 направлений: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание.
На рампах райдеры покажут сложные заезды, на турниках встретятся поклонники силового воркаута, а на отдельных площадках развернутся танцевальные баттлы, баскетбольные матчи и соревнования по футбольному фристайлу. Выступления участников оценят приглашённые специалисты по каждому направлению.
Одной из самых заметных частей фестиваля станет создание нового арт-объекта у Дома молодёжи. Граффити-художники прямо на глазах у зрителей распишут стену масштабной композицией, посвящённой дружбе народов.
Фестиваль рассчитан не только на опытных спортсменов и артистов. В течение дня мастера проведут открытые занятия и показательные выступления, поэтому попробовать себя в уличных дисциплинах сможет любой желающий. Регистрация участников продлится до 17 июля включительно.