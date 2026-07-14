Набережная Комсомольска станет ареной уличного искусства

В Комсомольске-на-Амуре 19 июля пройдёт фестиваль уличного искусства и экстремального спорта «Поехали», который соберёт на городской набережной более двух тысяч зрителей. За победу в разных дисциплинах будут бороться 100 участников от 14 до 35 лет, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства Хабаровского края.