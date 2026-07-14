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В Красноярском крае электрички восточного направления изменят расписание в июле

С 14 по 31 июля по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов восточного направления КрасЖД. Корректировки связаны с ремонтными.

С 14 по 31 июля по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов восточного направления КрасЖД. Корректировки связаны с ремонтными работами на участке Уяр — Громадская. В эти дни дневные и вечерние электрички от Красноярска до Уяра и Иланской, а также в обратном направлении, будут отправляться раньше обычного. Отклонение от расписания составит от 43 до 52 минут. Часть поездов, наоборот, выйдет в рейс позже. Это коснется электричек Иланская — Бугач, Красноярск — Иланская, а также Иланская — Уяр — Иланская. Задержка по сравнению с привычным графиком составит от 10 минут до 1 часа 14 минут. Напомним, что 23 жителя Красноярского края лишатся автомобилей за нетрезвую езду.