Ремонт дворов ведется в поселке Ванино благодаря механизму ТОС

В этом смог лично убедиться мэр Хабаровска и председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук, который приехал на побережье Татарского пролива по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Сергей Кравчук заехал во двор дома № 9 на улице Чехова, где недавно была уложена брусчатка и резиновое покрытие, а также установлены урны, скамейки, спортивные и игровые площадки. Более того, сейчас местные жители регистрируют свой ТОС, чтобы с помощью этого механизма обустроить удобные тротуары и парковочные места для своих машин в собственном дворе. Люди уже обратились в администрацию поселка Ванино для определения границ их будущего ТОСа. Сергей Кравчук осмотрел благоустроенный двор и обсудил дальнейшие планы его жителей с лидером местной инициативной группы по созданию ТОС.