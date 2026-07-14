В Красноярске досрочно завершили дорожный ремонт на двух улицах

С опережением сроков, прописанных в муниципальных контрактах, дорожники завершили работы на двух улицах Красноярска — Конституции СССР и Базайская. Об этом сообщили в мэрии.
На улице Конституции СССР, которая проходит в историческом центре города вдоль правого берега Качи, в порядок привели участок от Парижской Коммуны до Карла Маркса общей протяженностью 1,3 км. За два месяца подрядчик заменил старые бордюры на новые, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия и локально отремонтировал тротуары, обеспечив доступность для маломобильных граждан.
На Базайской — от Свердловской до Восточного входа на «Столбы» — заменили дорожное покрытие и бортовые камни. По нечетной стороны улицы от остановки «Казахлес» до моста через реку Базаиха появился новых тротуар, обеспечив беспрерывную пешеходную связь. Также в порядок привели остановки общественного транспорта и обустроили новые площадки там, где их не хватало.
«На первом участке ремонт должен был быть выполнен до 31 июля, а на втором — до 5 августа. Представители дорожной лаборатории уже взяли вырубки асфальтобетонной смеси для измерения толщины слоя уложенного покрытия, содержание воздушных пустот и другие характеристики. А специалисты технического надзора проверяют акты выполненных работ и другую исполнительную документацию. Расчет с подрядчиком будет производиться только после приемки работ», — рассказали в мэрии.
Сейчас в Красноярске дорожный ремонт продолжается на 11 объектах. Так, более 95% работ выполнено на улице Рязанская, 99% — на улице Крупская. На Авиаторов и проезде от Елены Стасовой до Спорткомплекса идет укладка верхнего слоя дорожного покрытия, а на Ады Лебедевой сделали выравнивающий слой асфальта и приступили к устройству плит перекрытий колодцев. Аналогичные работы ведутся на улицах Калинина и Матросова. На улице Игарская почти сняли старый асфальт на дороге и тротуарах, сейчас выполняется устройство основания пешеходных путей. На Свободном, Белинского и проезде от Металлургов до Коркинского моста ведутся демонтажные работы.
«Глава Красноярска Сергей Верещагин ставит задачу, чтобы все материалы, используемые подрядчиками, проходили лабораторную проверку. Специалисты исследуют их на каждом этапе, в том числе и после укладки асфальтобетонной смеси. Необходимо стремиться к тому, чтобы покрытие дорог было качественным и могло выдерживать сибирские зимы», — отметили в мэрии.
Всего в этом сезоне в Красноярске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должны отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень объектов сформирован с учетом износа дорог и их загруженности, наличия социальных объектов, сроков ремонта по нормативам, а также пожеланий горожан.