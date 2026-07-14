В Красноярске досрочно завершили дорожный ремонт на двух улицах

Сейчас в Красноярске дорожный ремонт продолжается на 11 объектах. Так, более 95% работ выполнено на улице Рязанская, 99% — на улице Крупская. На Авиаторов и проезде от Елены Стасовой до Спорткомплекса идет укладка верхнего слоя дорожного покрытия, а на Ады Лебедевой сделали выравнивающий слой асфальта и приступили к устройству плит перекрытий колодцев. Аналогичные работы ведутся на улицах Калинина и Матросова. На улице Игарская почти сняли старый асфальт на дороге и тротуарах, сейчас выполняется устройство основания пешеходных путей. На Свободном, Белинского и проезде от Металлургов до Коркинского моста ведутся демонтажные работы.