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Паразитарная инфекция в Мичигане поразила более 2,6 тысячи человек

В американском штате Мичиган более 2,6 тысячи человек заразились инфекцией, вызванной паразитом циклоспорой. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство Reuters.

В американском штате Мичиган более 2,6 тысячи человек заразились инфекцией, вызванной паразитом циклоспорой. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство Reuters.

— Представители здравоохранения штата Мичиган сообщили о 2640 случаях заболевания, связанных со вспышкой циклоспороза, кишечной инфекции, вызываемой паразитом циклоспора, которая часто передается через зараженную пищу или воду, — говорится в публикации.

44 человека госпитализированы. Заболевания зафиксированы еще в 10 штатах США. В департаменте здравоохранения Мичигана предположили, что инфекция могла распространиться через салат-латук или другие продукты питания. Расследование продолжается. Ранее сообщалось о более чем 400 случаях в 18 штатах.

Ранее 30 человек госпитализировали с подозрением на сальмонеллез в Астрахани. По данным следствия, все пострадавшие с 24 июня обращались за медицинской помощью после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из предприятий общественного питания города. В Следственном комитете РФ сообщили, что после массового отравления людей готовой продукцией из гастронома возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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