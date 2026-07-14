Паразитарная инфекция в Мичигане поразила более 2,6 тысячи человек

Ранее 30 человек госпитализировали с подозрением на сальмонеллез в Астрахани. По данным следствия, все пострадавшие с 24 июня обращались за медицинской помощью после употребления рыбных котлет, приобретенных в одном из предприятий общественного питания города. В Следственном комитете РФ сообщили, что после массового отравления людей готовой продукцией из гастронома возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.