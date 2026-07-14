В Красноярске завершили ремонт улиц Конституции СССР и Базайской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске досрочно завершили ремонт двух дорожных объектов — улиц Конституции СССР и Базайской. Работы подрядчики выполнили раньше сроков, установленных муниципальными контрактами: на ул. Конституции СССР завершение планировалось до 31 июля, на ул. Базайской — до 5 августа.
На ул. Конституции СССР обновили участок от ул. Парижской Коммуны до ул. Карла Маркса протяженностью 1,3 км. За два месяца специалисты заменили бордюры, уложили два слоя асфальта и локально отремонтировали тротуары.
На ул. Базайской от ул. Свердловской до Восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы» заменили дорожное покрытие, бордюры и привели в порядок тротуары. Вдоль нечетной стороны улицы появился новый участок пешеходной зоны.
В настоящее время дорожные работы продолжаются еще на 11 объектах. На ул. Рязанской выполнено более 95% работ, на ул. Крупской — 99%. Продолжается укладка верхнего слоя покрытия на ул. Авиаторов и проезде от ул. Елены Стасовой до Спорткомплекса, работы ведутся на улицах Ады Лебедевой, Калинина и Александра Матросова. На ул. Игарской завершается демонтаж старого покрытия и устройство основания тротуаров, а на проспекте Свободном, ул. Белинского и проезде от пр. Металлургов до Коркинского моста идут подготовительные работы.