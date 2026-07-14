В Красноярске завершили ремонт улиц Конституции СССР и Базайской

В настоящее время дорожные работы продолжаются еще на 11 объектах. На ул. Рязанской выполнено более 95% работ, на ул. Крупской — 99%. Продолжается укладка верхнего слоя покрытия на ул. Авиаторов и проезде от ул. Елены Стасовой до Спорткомплекса, работы ведутся на улицах Ады Лебедевой, Калинина и Александра Матросова. На ул. Игарской завершается демонтаж старого покрытия и устройство основания тротуаров, а на проспекте Свободном, ул. Белинского и проезде от пр. Металлургов до Коркинского моста идут подготовительные работы.