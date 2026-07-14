Комсомольчанка избила подругу, разорвала ей паспорт и пропила её деньги

В Комсомольске-на-Амуре 39-летняя женщина избила знакомую, выхватила у неё паспорт и забрала спрятанные внутри семь тысяч рублей. Документ она разорвала, а добычу потратила на алкоголь, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.