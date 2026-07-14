Комсомольчанка избила подругу, разорвала ей паспорт и пропила её деньги

В Комсомольске-на-Амуре 39-летняя женщина избила знакомую, выхватила у неё паспорт и забрала спрятанные внутри семь тысяч рублей. Документ она разорвала, а добычу потратила на алкоголь, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
Ссора вспыхнула в конце декабря во время предновогоднего застолья. Подсудимая знала, что приятельница хранит наличные в паспорте, и потребовала отдать их. Услышав отказ, она ударила женщину и силой вырвала документ из её рук.
Забрав деньги, нападавшая порвала паспорт и отправилась покупать спиртное. Потерпевшая обратилась в полицию уже в январе, после чего сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую горожанку.
На время расследования и суда обвиняемая находилась под стражей. Центральный районный суд признал её виновной в грабеже и умышленном повреждении документа, удостоверяющего личность.
Комсомольчанке назначили один год колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить государству штраф в размере 30 тысяч рублей.