Хабаровчанин ради развлечения позвонил в 112 и теперь может сесть в тюрьму

В Хабаровске 28-летнего жителя Индустриального района подозревают в ложном сообщении об опасности в собственной квартире. На улицу Мате-Залки выехали полиция, экстренные службы и кинолог с собакой, но никаких угроз не обнаружили, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Звонок поступил днём в дежурную часть первого городского отдела полиции. Мужчина заявил, что жильцам одной из квартир якобы грозит опасность, поэтому дом пришлось срочно проверять.
Когда специалисты обследовали помещение и убедились, что тревога ложная, полицейские начали искать звонившего. Им оказался житель той самой квартиры, из-за которой на место съехались экстренные службы.
Задержанный объяснил свой поступок алкогольным опьянением и желанием похулиганить. Ранее мужчина уже неоднократно был судим за кражи и грабёж и отбывал наказание в исправительных колониях.
Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подозреваемому грозят принудительные работы на срок от двух до трёх лет. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.