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Хабаровчанин ради развлечения позвонил в 112 и теперь может сесть в тюрьму

Мужчина сообщил, что его соседям грозит опасность, поэтому полиции пришлось срочно приезжать на вызов с проверкой.

В Хабаровске 28-летнего жителя Индустриального района подозревают в ложном сообщении об опасности в собственной квартире. На улицу Мате-Залки выехали полиция, экстренные службы и кинолог с собакой, но никаких угроз не обнаружили, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Звонок поступил днём в дежурную часть первого городского отдела полиции. Мужчина заявил, что жильцам одной из квартир якобы грозит опасность, поэтому дом пришлось срочно проверять.

Когда специалисты обследовали помещение и убедились, что тревога ложная, полицейские начали искать звонившего. Им оказался житель той самой квартиры, из-за которой на место съехались экстренные службы.

Задержанный объяснил свой поступок алкогольным опьянением и желанием похулиганить. Ранее мужчина уже неоднократно был судим за кражи и грабёж и отбывал наказание в исправительных колониях.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подозреваемому грозят принудительные работы на срок от двух до трёх лет. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.