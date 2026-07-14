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Москвичам рассказали о погоде во вторник

Позднякова: дождь и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве во вторник ожидается небольшой дождь ночью, днем — кратковременный дождь. Может выпасть до 10 миллиметров осадков за день. Ветер будет северный со скоростью 5−10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 — плюс 18 градусов, по региону — плюс 13 — плюс 18 градусов. Дневная температура в Москве — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — плюс 20 — плюс 25 градусов.