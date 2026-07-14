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Финляндия готовится к войне с Россией: Хельсинки отрабатывают эвакуацию жителей

Хейсканен: Финляндия подготовила более 50 тысяч укрытий к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия на протяжении многих лет развивает систему гражданской защиты и готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, включая военные сценарии. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен.

«Финляндия уже давно готовится к полномасштабной войне с Россией. В стране 4,8 млн эвакуационных мест — это более 50 тыс. всевозможных укрытий и бомбоубежищ», — сказал он для ТАСС.

Хейсканен отметил, что в Хельсинки существуют крупные подземные комплексы с бассейнами, помещениями религиозного назначения и другими помещениями. По его словам, в отдельных регионах Финляндии проводились тренировочные мероприятия по эвакуации жителей.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Финляндии по-прежнему не пытаются нормализовать отношения с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в настоящий момент не представляется возможным наладить связи с Хельсинки из-за позиции финской стороны.

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