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МЧС предупреждает белорусов о грозах и жаре во вторник

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси во вторник, днем в отдельных районах страны воздух прогреется до +30°С, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Во время сильного дождя снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +25…+30°С.

В Минске прогнозируется переменная облачность. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный слабый до умеренного.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +18…+21°С, днем воздух прогреется до +26…+28°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится — до +21…+24°С.

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