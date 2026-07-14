МЧС предупреждает белорусов о грозах и жаре во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Во время сильного дождя снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +25…+30°С.
В Минске прогнозируется переменная облачность. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный слабый до умеренного.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +18…+21°С, днем воздух прогреется до +26…+28°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится — до +21…+24°С.