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Трамп готовит обращение к нации: чего ждать от выступления президента США

Axios: Трамп в обращении 16 июля затронет конфликт США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с телеобращением к нации 16 июля. Одной из ключевых тем станет ситуация вокруг Ирана, пишет портал Axios со ссылкой на источник в окружении хозяина Белого дома.

По словам советника американского лидера, речь не будет посвящена одному вопросу — это будет «микс из разных тем», включая данные о боевых действиях между США и Ираном и вопросы, связанные с предстоящими выборами.

«Ситуация меняется с каждой минутой, но он [Трамп] хочет затронуть эту тему», — сказал источник портала.

На фоне сообщений о подготовке к телеобращению Трамп в беседе с журналистами заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану с целью ликвидировать весь потенциал Тегерана, связанный с контролем над Ормузским проливом. Глава Белого дома также анонсировал новые атаки на ближайший вечер. При этом он допустил, что мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном все еще возможна.

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