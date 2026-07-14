Трамп готовит обращение к нации: чего ждать от выступления президента США

На фоне сообщений о подготовке к телеобращению Трамп в беседе с журналистами заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану с целью ликвидировать весь потенциал Тегерана, связанный с контролем над Ормузским проливом. Глава Белого дома также анонсировал новые атаки на ближайший вечер. При этом он допустил, что мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном все еще возможна.