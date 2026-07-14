Трамп готовит обращение к нации: чего ждать от выступления президента США

По словам советника американского лидера, речь не будет посвящена одному вопросу — это будет «микс из разных тем», включая данные о боевых действиях между США и Ираном и вопросы, связанные с предстоящими выборами.
«Ситуация меняется с каждой минутой, но он [Трамп] хочет затронуть эту тему», — сказал источник портала.
На фоне сообщений о подготовке к телеобращению Трамп в беседе с журналистами заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану с целью ликвидировать весь потенциал Тегерана, связанный с контролем над Ормузским проливом. Глава Белого дома также анонсировал новые атаки на ближайший вечер. При этом он допустил, что мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном все еще возможна.