Российские пловцы с 36 медалями вернулись с первенства Европы в Москву

«Поздравляем вас, мы ценим ваши победы. Вы заложили большой фундамент для сборной команды России. Надеюсь, что в следующий раз вы будете представлять одну большую команду с гимном и флагом», — сказал заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.