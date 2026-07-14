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Российские пловцы с 36 медалями вернулись с первенства Европы в Москву

Юниоры из России заняли на турнире первое место в общекомандном зачете.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены вернулись в Москву с юниорского первенства Европы по плаванию, который проходил в Германии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее ТАСС сообщал, что российские пловцы заняли первое место в общекомандном зачете на юниорском первенстве Европы. Россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

«Поздравляем вас, мы ценим ваши победы. Вы заложили большой фундамент для сборной команды России. Надеюсь, что в следующий раз вы будете представлять одну большую команду с гимном и флагом», — сказал заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

В юниорском чемпионате Европы принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. Российские атлеты соревновались в нейтральном статусе.