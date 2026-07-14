Чемпиона Европы по боксу Карпачева расстреляли ВСУ в Гришино

— Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови, — поделился мужчина.