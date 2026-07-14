Чемпиона Европы по боксу Карпачева расстреляли ВСУ в Гришино

Украинские бойцы в селе Гришино под Красноармейском расстреляли боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил отец погибшего Игорь Карпачев.
— Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови, — поделился мужчина.
После Карпачев-старший принялся осматривать двор и магазин, который находился рядом. Там он увидел тело мертвой супруги, а в домашнем подвале обнаружил и своего сына Владислава.
По его словам, в жену было выпущено семь автоматных пуль, в сына — пять. При этом, как уточнил отец боксера, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. Украинские военные забрали машину и деньги, после чего скрылись, передает ТАСС.
Ранее также стало известно, что украинские солдаты в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.