США завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах

Соединенные Штаты завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
— CENTCOM завершило последнюю волну ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля. В ходе пятичасовой миссии американские войска успешно нанесли удары по военным объектам на территории Ирана, включая Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, — написали на странице CENTCOM в социальной сети X.
До этого Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера в Ормузском проливе.
Дональд Трамп также объявил, что выступит с обращением к нации 17 июля в 21:00 по восточному времени. При этом тему обращения американский лидер не раскрыл.
Ранее КСИР сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.
8 июля американские военные также нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на атаки ближневосточного государства на танкеры в Ормузском проливе.