США завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах

— CENTCOM завершило последнюю волну ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля. В ходе пятичасовой миссии американские войска успешно нанесли удары по военным объектам на территории Ирана, включая Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, — написали на странице CENTCOM в социальной сети X.