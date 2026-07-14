МАРТ Беларуси взял под контроль цены на продукцию общепита, произведенную в торговых объектах

МАРТ Беларуси взялся за цены продукции общепита, произведенной в торговых объектах. Подробности БелТА озвучил заместитель главы антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун.
Это коснется разделки мяса, курицы, рыбы (в том числе изготовление малосоленой рыбы), а также хлебобулочных изделий. На перечисленные товары собственного производства, которые продаются через розничную сеть, вводится ограничение наценки — не более 10%.
— Теперь эта продукция также будет регулироваться, — уточнил замглавы МАРТ.
По его словам, указанное решение было принято из-за обращений белорусов. Граждане обращали внимание, что продукция общепита, которая была произведена в торговых объектах, заметно отличается от той, которая продавалась в фирменных магазинах производителей.
Кстати, белорусы могут сами собрать крыжовник, смородину, вишню и черешню по цене от 6 рублей за кило под Минском.
Тем временем милиция назвала белорусам четыре простых способа раскрыть мошенника.
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