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МАРТ Беларуси взял под контроль цены на продукцию общепита, произведенную в торговых объектах

МАРТ Беларуси взялся за цены общепита, произведенного в торговых объектах.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси взялся за цены продукции общепита, произведенной в торговых объектах. Подробности БелТА озвучил заместитель главы антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун.

Это коснется разделки мяса, курицы, рыбы (в том числе изготовление малосоленой рыбы), а также хлебобулочных изделий. На перечисленные товары собственного производства, которые продаются через розничную сеть, вводится ограничение наценки — не более 10%.

— Теперь эта продукция также будет регулироваться, — уточнил замглавы МАРТ.

По его словам, указанное решение было принято из-за обращений белорусов. Граждане обращали внимание, что продукция общепита, которая была произведена в торговых объектах, заметно отличается от той, которая продавалась в фирменных магазинах производителей.

Кстати, белорусы могут сами собрать крыжовник, смородину, вишню и черешню по цене от 6 рублей за кило под Минском.

Тем временем милиция назвала белорусам четыре простых способа раскрыть мошенника.

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