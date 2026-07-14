Поворот налево стал причиной двух ДТП в Хабаровске за один день

13 июля в Хабаровске произошло сразу два ДТП, причиной которых, по предварительным данным, стали ошибки при повороте налево. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
В обоих случаях автомобили столкнулись со встречным транспортом, а без медицинской помощи не обошлось.
Первое происшествие случилось утром — в 10:44 на улице Суворова в районе дома № 75Б, корпус 2.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля ISUZU ELF ехал со стороны улицы Малиновского в направлении проспекта 60 лет Октября. При повороте налево вне перекрёстка он не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, который двигался навстречу.
Удар оказался серьёзным: водитель Honda Fit, мужчина 1995 года рождения, получил травмы. Его доставили в ККБ-2 и госпитализировали в травматологическое отделение.
За рулём ISUZU находился мужчина 1995 года рождения. Его водительский стаж — с 2022 года. Водитель был трезв.
Второй участник аварии — водитель Honda Fit — также находился в состоянии трезвого вождения. Его стаж за рулём начинается с 2020 года.
Вторая авария произошла в тот же день после обеда — около 13:00 на улице Краснореченской в районе дома № 31.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля КАТО, двигаясь со стороны улицы Артёмовской в сторону улицы Прогрессивной, при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество автомобилю Toyota Ractis, который ехал по встречной полосе.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota Ractis — мужчина 1980 года рождения. Его доставили в ККБ-2. После обследования медики назначили амбулаторное лечение.
Оба столкновения произошли по одному сценарию — при повороте налево водитель не пропустил транспорт, двигавшийся навстречу.
В Госавтоинспекции напоминают: перед выполнением такого манёвра необходимо убедиться, что встречная полоса свободна, а другие участники движения имеют возможность продолжить путь без риска столкновения.