Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поворот налево стал причиной двух ДТП в Хабаровске за один день

В результате аварий пострадали два человека.

13 июля в Хабаровске произошло сразу два ДТП, причиной которых, по предварительным данным, стали ошибки при повороте налево. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В обоих случаях автомобили столкнулись со встречным транспортом, а без медицинской помощи не обошлось.

Первое происшествие случилось утром — в 10:44 на улице Суворова в районе дома № 75Б, корпус 2.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля ISUZU ELF ехал со стороны улицы Малиновского в направлении проспекта 60 лет Октября. При повороте налево вне перекрёстка он не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, который двигался навстречу.

Удар оказался серьёзным: водитель Honda Fit, мужчина 1995 года рождения, получил травмы. Его доставили в ККБ-2 и госпитализировали в травматологическое отделение.

За рулём ISUZU находился мужчина 1995 года рождения. Его водительский стаж — с 2022 года. Водитель был трезв.

Второй участник аварии — водитель Honda Fit — также находился в состоянии трезвого вождения. Его стаж за рулём начинается с 2020 года.

Вторая авария произошла в тот же день после обеда — около 13:00 на улице Краснореченской в районе дома № 31.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля КАТО, двигаясь со стороны улицы Артёмовской в сторону улицы Прогрессивной, при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество автомобилю Toyota Ractis, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Ractis — мужчина 1980 года рождения. Его доставили в ККБ-2. После обследования медики назначили амбулаторное лечение.

Оба столкновения произошли по одному сценарию — при повороте налево водитель не пропустил транспорт, двигавшийся навстречу.

В Госавтоинспекции напоминают: перед выполнением такого манёвра необходимо убедиться, что встречная полоса свободна, а другие участники движения имеют возможность продолжить путь без риска столкновения.