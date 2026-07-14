Парламент Венгрии одобрил поправку к конституции об отстранении президента

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую досрочное прекращение полномочий президента страны Тамаша Шуйока. Решение поддержали 139 депутатов, против высказались шесть, воздержавшихся не было.
После объявления итогов голосования депутаты от партии «Тиса» и представители правительства встретили решение аплодисментами. При этом фракции ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (КНДП) участия в голосовании не принимали.
— Срок полномочий действующего президента республики истекает на следующий день после вступления поправки в силу. После истечения срока полномочий Национальное собрание избирает нового главу государства сроком до пяти лет, до вступления в силу новой Конституции, — говорится в тексте принятой поправки.
Согласно документу, после прекращения полномочий Шуйока парламент должен избрать нового президента, который будет занимать пост до пяти лет или до вступления в силу новой Конституции, передает Index.
10 июля в Будапеште состоялся митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока.