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Парламент Венгрии одобрил поправку к конституции об отстранении президента

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую досрочное прекращение полномочий президента страны Тамаша Шуйока. Решение поддержали 139 депутатов, против высказались шесть, воздержавшихся не было.

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую досрочное прекращение полномочий президента страны Тамаша Шуйока. Решение поддержали 139 депутатов, против высказались шесть, воздержавшихся не было.

После объявления итогов голосования депутаты от партии «Тиса» и представители правительства встретили решение аплодисментами. При этом фракции ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (КНДП) участия в голосовании не принимали.

— Срок полномочий действующего президента республики истекает на следующий день после вступления поправки в силу. После истечения срока полномочий Национальное собрание избирает нового главу государства сроком до пяти лет, до вступления в силу новой Конституции, — говорится в тексте принятой поправки.

Согласно документу, после прекращения полномочий Шуйока парламент должен избрать нового президента, который будет занимать пост до пяти лет или до вступления в силу новой Конституции, передает Index.

10 июля в Будапеште состоялся митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока.

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