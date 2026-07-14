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Заводчанин, пострадавший при ракетном ударе ВСУ, выписан из реанимации

В Волгограде сотрудник завода, пострадавший при ракетном ударе 27 июня и находившийся в реанимации, переведён.

В Волгограде сотрудник завода, пострадавший при ракетном ударе 27 июня и находившийся в реанимации, переведён в отделение в связи со стабилизацией его состояния. Долгожданной для горожан новостью поделились в комитете здравоохранения региона.

— Еще один пострадавший выписан с улучшением самочувствия. Второй пострадавший продолжает находиться под медицинским наблюдением. Его жизни ничто не угрожает, он переведен из реанимации в профильное отделение. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении облздрава.

На сегодня из лечебных учреждений выписаны, таким образом, девять пострадавших при ракетном ударе волгоградцев. Напомним, что в результате теракта пострадали 11 человек, двое погибли.