Заводчанин, пострадавший при ракетном ударе ВСУ, выписан из реанимации

— Еще один пострадавший выписан с улучшением самочувствия. Второй пострадавший продолжает находиться под медицинским наблюдением. Его жизни ничто не угрожает, он переведен из реанимации в профильное отделение. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении облздрава.