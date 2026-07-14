В мире начались первые испытания вакцины против нового штамма Эболы

Для первой фазы заготовлено 4 тыс. доз препарата. Институт сыворотки крови Индии уже произвёл и накопил около 620 тыс. доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она окажется эффективной. Как и в случае с COVID-19, для вакцины против Бундибугио используется платформа на основе аденовируса шимпанзе.