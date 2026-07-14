В мире начались первые испытания вакцины против нового штамма Эболы

В мире начались первые клинические испытания на людях вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола Бундибугио, сообщает Bloomberg. На первой стадии в испытаниях примут участие 50 здоровых взрослых, специалисты проверят безопасность и иммунный ответ.
Для первой фазы заготовлено 4 тыс. доз препарата. Институт сыворотки крови Индии уже произвёл и накопил около 620 тыс. доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она окажется эффективной. Как и в случае с COVID-19, для вакцины против Бундибугио используется платформа на основе аденовируса шимпанзе.
Гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея отметил, что даже если вакцина окажется эффективной, она вряд ли изменит ход нынешней вспышки. Препарат необходим для подготовки более действенных средств борьбы с будущими эпидемиями.
Вспышка штамма Бундибугио была зафиксирована в ряде африканских стран. Летальность достигает 50−70%. По данным ВОЗ, в 2025 году число случаев значительно выросло, что ускорило разработку вакцин.
Штамм Бундибугио был впервые выявлен в 2007 году в Уганде, но крупные вспышки начались с 2024 года. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации в нескольких странах. Разработка вакцины ведётся ускоренными темпами. Новая вакцина основана на проверенной платформе, что ускоряет клинические испытания.
В африканской стране число умерших от Эболы достигло 600.
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