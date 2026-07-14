Реконструкция школы № 76 в Красноярске обойдётся в 690 млн рублей

Школу № 76 в Красноярске отремонтируют за 690 млн рублей — проект одобрен экспертизой. Об этом сообщает департамент градостроительства.
Школа № 76 на улице 60 лет Октября закрылась в 2023 году из-за трещины в стене. Зданию почти полвека. Специалисты провели инженерные изыскания и выяснили, что требуется укрепление фундамента, усиление почвенного слоя, замена дефектных конструкций и перекрытий. Также демонтируют надстроенные помещения, чтобы снизить нагрузку на фундамент. После этого внутри проведут отделочные работы.
Госэкспертиза дала положительное заключение. Стоимость реконструкции оценивается в 690 миллионов рублей. Финансирование запросят из городского бюджета и краевых субсидий. В течение 3−5 лет после ремонта будет вестись мониторинг состояния конструкций.
Когда школа вновь откроется, пока неизвестно.
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