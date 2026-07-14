Реконструкция школы № 76 в Красноярске обойдётся в 690 млн рублей

Школа № 76 на улице 60 лет Октября закрылась в 2023 году из-за трещины в стене. Зданию почти полвека. Специалисты провели инженерные изыскания и выяснили, что требуется укрепление фундамента, усиление почвенного слоя, замена дефектных конструкций и перекрытий. Также демонтируют надстроенные помещения, чтобы снизить нагрузку на фундамент. После этого внутри проведут отделочные работы.