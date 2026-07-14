Трассу возле села Черная Речка в этом году полностью отремонтируют

Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — об этом просили местные жители. В прошлом году краевые власти отремонтировали только 5 километров из 20, а в этом году обновят оставшиеся 15. Ремонт объекта стартовал еще в середине весны. Его разделили на два участка — с 0 по 8 и с 8 по 15 километр. Первый участок готов на 35%. Подрядчики сейчас занимаются очисткой кюветов и ресайклингом, то есть снятием старого верхнего слоя асфальта, его переработкой и дальнейшей укладкой в качестве укрепляющего слоя асфальта. Это позволяет экономить средства и делает дорогу более устойчивой к износу. На втором участке дорожники уже установили временные дорожные знаки и информационные щиты, ликвидировали пучины и срезали старый асфальт. В данный момент они занимаются расчисткой кюветов, вырубкой кустарников, установкой бордюров и укладкой нижнего слоя асфальта. Также им предстоит восстановить систему водоотведения, уложить верхний слой асфальта, нанести разметку, установить барьерные ограждения и автобусные остановки, а также укрепить обочины. В общей сложности на реконструкцию двух участков направят свыше 600 млн рублей, из которых более 498 млн рублей выделены из федерального бюджета. Добавим, что недавно в Черной Речке отремонтировали улицу Центральную протяженностью 2,4 километра, там появились тротуары, водоотвод, ограждения и автобусная остановка.